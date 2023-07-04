В МИД Индии заявили, что процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится в 2024 году

Лидеры государств - членов объединения, приветствовали подписание меморандума об обязательствах Минска по полноценному присоединению к организации

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Процесс присоединения Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноценного члена завершится к следующему саммиту объединения, который пройдет в 2024 году. Об этом сообщил во вторник первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра на брифинге по итогам саммита Совета глав государств - членов ШОС, который прошел в виртуальном формате.

"Лидеры [ШОС] приветствовали подписание меморандума об обязательствах Белоруссии по полноценному присоединению к организации. Процесс присоединения Белоруссии к ШОС завершится к следующему саммиту ШОС в 2024 году", - сказал Кватра.

Белоруссия с 2010 года является партнером по диалогу ШОС, а с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации. Выступая в ходе саммита ШОС, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что республика присоединится к организации "в ближайшее время". Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита заявил, что Москва выступает за то, чтобы принятие Белоруссии в ШОС прошло как можно быстрее.

В саммите ШОС в Нью-Дели приняли участие все государства - члены организации. Белоруссия, Иран и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в саммите участвовала Туркмения. Также на мероприятии присутствовали руководители двух органов организации - Секретариата ШОС и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, были приглашены руководители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств.

По итогам встречи лидеры ШОС подписали Нью-Делийскую декларацию.