Посол Палестины в России назвал обратимым решение страны прекратить контакты с Израилем

По мнению Абделя Хафиза Нофаля, это точно не произойдет в ближайшей перспективе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Палестина может пересмотреть свое решение о прекращении контактов и координации с Израилем в области безопасности при нормализации обстановки, но это точно не произойдет в ближайшей перспективе, уверен посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Конечно, это решение может быть пересмотрено, если ситуация вернется к нормальному состоянию. Но пока нападения со стороны Израиля продолжаются. Мы не будем вести эту координацию, пока израильтяне ежедневно на нас нападают. Возобновления контактов в ближайшее время не будет. Я уверен, что не будет", - заявил он ТАСС во вторник.

Дипломат добавил, что координация между Палестиной и Израилем в сфере безопасности была прекращена несколько заранее, но вчера об этом было объявлено официально. "На какой срок - мы не знаем, но она остановлена", - отметил Нофаль.

Палестинский посол подчеркнул, что ситуация вокруг Дженина сейчас очень сложная. "На сегодня в Дженине уже 10 погибших, более сотни раненых. Очень тяжелое положение", - пояснил он. При этом, по словам дипломата, с начала года всего число погибших палестинцев превысило 200, более 3 тыс. ранены.

"То, что происходит сегодня в Дженине, завтра может произойти в Рамалле, Наблусе - везде. Израильтяне могут заявить о том, что это месть палестинским террористам, и напасть. Ежедневно они так и делают", - заключил посол.

Он также обратил внимание на решение президента Государства Палестина Махмуда Аббаса о созыве экстренной встречи с участием лидеров всех палестинских группировок для обсуждения вопросов противодействия Израилю. Нофаль указал, что такая встреча может произойти "на днях".

Об израильской операции в Дженине

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда военные обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, а также неоднократно наносили удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила армейская пресс-служба. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная операция израильских силовиков по противодействию терроризму в Дженине продлится сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности граждан Израиля.

По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега. В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня, тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.