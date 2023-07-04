СПЧ ООН проведет срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана

Дату дискуссии пока не определили, но ожидается, что она состоится на этой неделе, сообщил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Паскаль Сим

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет на своей 53-й сессии срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана и, в частности, акцией по сожжению священной для мусульман книги в Стокгольме 28 июня. Дата дискуссии пока не определена, но ожидается, что она состоится на этой неделе, сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Паскаль Сим.

"Эти дебаты были запрошены Пакистаном от имени нескольких членов Организации исламского сотрудничества, включая тех, что являются также членами Совета ООН по правам человека", - отметил он. Цель дискуссии - "обсуждение тревожного роста преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, которые проявляются в нынешнем осквернении Корана в некоторых странах Европы и других странах", сказал официальный представитель. "Скорее всего, срочные дебаты будут организованы на этой неделе, но их точную дату и время определит бюро СПЧ", - пояснил Сим.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. 53-я сессия совета, стартовавшая 19 июня, продлится до 14 июля. В повестке дня форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.