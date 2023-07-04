4 июля, 11:35

СПЧ ООН проведет срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана

Дату дискуссии пока не определили, но ожидается, что она состоится на этой неделе, сообщил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Паскаль Сим

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) проведет на своей 53-й сессии срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана и, в частности, акцией по сожжению священной для мусульман книги в Стокгольме 28 июня. Дата дискуссии пока не определена, но ожидается, что она состоится на этой неделе, сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Паскаль Сим.

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"Эти дебаты были запрошены Пакистаном от имени нескольких членов Организации исламского сотрудничества, включая тех, что являются также членами Совета ООН по правам человека", - отметил он. Цель дискуссии - "обсуждение тревожного роста преднамеренных и публичных актов религиозной ненависти, которые проявляются в нынешнем осквернении Корана в некоторых странах Европы и других странах", сказал официальный представитель. "Скорее всего, срочные дебаты будут организованы на этой неделе, но их точную дату и время определит бюро СПЧ", - пояснил Сим.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. 53-я сессия совета, стартовавшая 19 июня, продлится до 14 июля. В повестке дня форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц. 

© Информационное агентство ТАСС
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