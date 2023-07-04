Турция призвала Израиль немедленно прекратить насилие в Дженине

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил о намерении прилагать усилия для обеспечения в регионе спокойствия совместно с Иорданией

СТАМБУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Турция решительно осудила действия Израиля на Западном берегу реки Иордан, призвав к немедленному прекращению насилия. Об этом сообщил во вторник глава турецкого Министерства иностранных дел Хакан Фидан после переговоров в Анкаре со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Трансляция велась на сайте турецкого МИД.

"Мы решительно осуждаем действия Израиля в отношении мирных палестинцев. Вместе с Иорданией мы будем прилагать усилия для обеспечения в регионе спокойствия", - сказал Фидан.

МИД Турции ранее во вторник осудил проведение израильской армией спецоперации, отметив, что она может спровоцировать новый виток насилия в регионе.

В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского Минздрава, в ходе операции 10 палестинцев были убиты, более 100 получили ранения. Общество Красного Полумесяца заявило об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что контртеррористическая операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.