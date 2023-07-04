Президент Туркмении призвал страны ШОС к созданию Центра климатических технологий

Сердар Бердымухамедов также предложил им координировать совместную работу в области изменения климата, охраны окружающей среды и экологии, а также учредить совместную платформу для эффективного партнерства в сфере высоких технологий

АШХАБАД, 4 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов пригласил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к участию в создании Регионального центра по климатическим технологиям для стран Центральной Азии. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств - членов организации.

"Предлагаю всем заинтересованным сторонам рассмотреть возможность участия в реализации инициативы Туркменистана о создании Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата", - сказал он.

Бердымухамедов также предложил странам ШОС координировать совместную работу в области изменения климата, охраны окружающей среды и экологии, а также учредить совместную платформу для эффективного партнерства в сфере высоких технологий. Он добавил, что считает целесообразным провести консультации на уровне экспертов по этим и другим вопросам.

Как сообщила в сентябре 2022 года постоянный представитель Туркмении при ООН Аксолтан Атаева, выступая на общеполитических дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в Ашхабаде планируется создать Региональный центр по климатическим технологиям для стран Центральной Азии. Он отметила, что в Центральной Азии в силу объективных причин вопросы изменения климата и проблематика водных ресурсов выступают важнейшими, а в некоторых случаях определяющими факторами развития региональных процессов, оказывая существенное влияние на общую обстановку, выполнение планов социально-экономического развития, решение серьезных экономических вопросов.

В саммите приняли участие все государства - члены ШОС. Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в нем участвовала Туркмения. Также на саммите присутствовали руководители двух органов организации - Секретариата и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, были приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.