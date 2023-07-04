Президент Ирана назвал невозможным мир в Афганистане без инклюзивного правительства

Оно будет представлять интересы различных этнических групп, политических партий и религиозных течений, отметил Эбрахим Раиси

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июля. /ТАСС/. Установление мира в Афганистане невозможно без формирования инклюзивного правительства, которое представляло бы интересы различных этнических групп, политических партий и религиозных течений. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси во вторник в ходе 23-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в виртуальном формате под председательством Индии.

"Иран, который принял огромное число беженцев из угнетенного Афганистана, считает, что нет другого решения для прочного мира в этой стране, помимо формирования инклюзивного правительства из всех этнических групп, политических партий и религиозных течений", - сказал он.

Говоря о ситуации в Афганистане, которая вызывает опасения у стран региона с точки зрения безопасности, Раиси заявил, что Иран готов поделиться с членами ШОС своим опытом в борьбе с терроризмом и международным наркотрафиком.

В саммите приняли участие все государства - члены ШОС. Белоруссия, Иран и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в саммите участвовала Туркмения. Также на мероприятии присутствовали руководители двух органов организации - Секретариата ШОС и Региональной антитеррористической структуры ШОС. Кроме того, были приглашены руководители Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации Объединенных Наций, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств.