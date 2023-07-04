Додон обвинил власти Молдавии в преднамеренном банкротстве столичного аэропорта

Бывший президент страны считает, что это происходит для их последующей перепродажи компаниям, которые связаны с действующими чиновниками

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил власти республики в преднамеренном банкротстве столичного аэропорта и авиаперевозчика Air Moldova. По его мнению, это происходит для их последующей перепродажи компаниям, которые связаны с действующими чиновниками.

"Ситуация с молдавской авиацией вызывает тревогу. Цены на билеты из Кишинева растут, а наши сограждане вынуждены пользоваться аэропортами Румынии. Создается впечатление, что компанию Air Moldova специально обанкротили, чтобы ее место заняли другие. То же самое с аэропортом - кто-то осознанно, целенаправленно хочет обанкротить и его, чтобы впоследствии продать или сдать по дешевке близким к нынешней власти фирмам" - написал он в Telegram-канале.

В апреле президент Молдавии Майя Санду объявила о возвращении столичного аэропорта в госсобственность и призвала органы правосудия привлечь к ответственности лиц, причастных к его переходу под контроль частных инвесторов. По ее словам, за управляющей транспортным объектом компанией стоял оппозиционер Илан Шор.

Решение о передаче аэропорта в концессию российскому консорциуму "Авиа инвест" сроком на 49 лет принято в 2013 году правительством Юрия Лянкэ, членом которого была и Санду. Компания планировала инвестировать в его развитие €244 млн, увеличить объем транзитного пассажиропотока на 1,5 млн человек в год, что могло бы приносить государству ежегодный доход в €150 млн.

В ноябре прошлого года Апелляционная палата Кишинева постановила расторгнуть концессионный договор и вернуть аэропорт в собственность государства. В целях возмещения причиненного ущерба был наложен арест на активы "Авиа инвест", уставной капитал и активы ответчиков, в том числе находящиеся за границей, на общую сумму около 189 млн леев ($10,5 млн). В компании решение суда назвали незаконным, заявив, что обжалуют его в международном суде, и потребовав вернуть инвестиции в размере более $90 млн.