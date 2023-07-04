На Украине сообщили, что мониторят ситуацию с ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что ситуация непосредственно по линии границы двух стран остается полностью контролируемой

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны и Госпогранслужба Украины активно следят за ситуацией с размещением в Белоруссии ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Еще одно из направлений, к которому приковано внимание Украины, - это поддержка Белоруссией размещения <…> ЧВК ["Вагнер"] у себя на территории. Мы внимательно следим за тем местом, где их могут разместить. Они обустроили место <…> за несколько сотен километров от украинской границы. Пока что мы не видим, чтобы <…> уже прибывали и размещались на этой территории, но, конечно, подразделения разведки Украины, Госпогранслужбы активно следят за этой ситуацией", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Демченко добавил, что ситуация непосредственно по линии границы Украины и Белоруссии остается полностью контролируемой.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседания ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС на западе страны недалеко от границы с Белоруссией в связи с тем, что ей, по его словам, якобы угрожает опасность. На этом заседании, уточнил Демченко, "были даны четкие указания усилить границу с Белоруссией".