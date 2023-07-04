Суд Исламабада освободил Имрана Хана от уголовной ответственности по делу о присвоении

Окончательное снятие обвинений будет зависеть от решения Верховного суда Пакистана

ИСЛАМАБАД, 4 июля. /ТАСС/. Высший суд Исламабада во вторник освободил бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана от уголовной ответственности по обвинению в присвоении и продаже подарков от иностранных лидеров во время пребывания у власти в 2018-2022 годах.

Как сообщает газета The Express Tribune, инстанция удовлетворила апелляцию Хана и объявила судебное преследование политика по этому уголовному делу "неприемлемым", что означает освобождение подсудимого от ответственности по нему. Верховный суд Исламабада также поручил прекратить рассмотрение обвинений в адрес Хана по делу о присвоении подарков в суде низшей инстанции.

Окончательное снятие обвинений будет зависеть от решения Верховного суда Пакистана.

Обвинения против Хана в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от иностранных лидеров, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие сообщало о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища "Тошахан", полученных от лидеров государств Ближнего Востока общей рыночной стоимостью в 154 млн рупий (почти $2 млн).

Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана, они стали первыми и одними из наиболее резонансных и скандальных из 100 других обвинений, выдвинутых позже в отношении лидера ДЗС.

Подозрение в присвоении и продаже иностранных подарков послужило причиной отстранения Хана с поста главы правительства 10 апреля 2022 года в результате вынесения ему вотума недоверия.