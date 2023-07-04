Сийярто считает, что события во Франции говорят о провале миграционной политики ЕС

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, он не верит, что эти события заставят лидеров Евросоюза изменить подход к проблеме нелегальной миграции

БУДАПЕШТ, 4 июля. /ТАСС/. Беспорядки во Франции свидетельствуют о провале миграционной политики Евросоюза и попыток стран Запада интегрировать в общество мигрантов и беженцев из Азии и Африки. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отвечая во вторник на вопросы депутатов в национальном парламенте.

"Возможно, в Европе были люди, которые жили мечтой о том, что усилия западноевропейской социальной интеграции могут увенчаться успехом. Что ж, если они включали телевизор в последние несколько дней и смотрели новости из Франции, то я думаю, что их тщеславная фантазия быстро обернулась разочарованием", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось на сайте парламента.

Однако Сийярто не верит, что события во Франции заставят лидеров ЕС изменить подход к проблеме нелегальной миграции. "Никакой трагедии, похоже, не будет достаточно, чтобы привести в чувство людей в Брюсселе", - отметил министр. Он напомнил, что Еврокомиссия подготовила новый план принудительного расселения мигрантов и беженцев по квотам для всех стран ЕС.

На последнем саммите Евросоюза, проходившем в Брюсселе 29-30 июня, Венгрия и Польша открыто выступили против этой инициативы. По сведениям из кулуаров саммита, несколько других стран также высказали претензии к этим замыслам. В результате никакого решения по вопросу лидеры ЕС не приняли.

По итогам встречи глава Евросовета Шарль Мишель сделал специальное заявление, что Венгрия и Польша выступили против миграционного пакта в его нынешнем виде, но предложили продолжить работу, чтобы найти консенсус и обеспечить эффективную политику в отношении мигрантов и беженцев. По мнению Будапешта и Варшавы, страны ЕС не должны принимать у себя мигрантов в принудительном порядке, их переселение может происходить только на добровольной основе. При этом в пакте ЕС не должно быть никаких положений, которые прямо или косвенно могли бы поощрять нелегальную миграцию.