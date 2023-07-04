Посол в Пекине: членство в ШОС позволит Ирану развивать энергетическую инфраструктуру

Мохсен Бахтияр заявил, что его страна в качестве крупного производителя и экспортера энергоресурсов обладает богатыми запасами нефти и природного газа

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) даст республике возможность развивать энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил во вторник посол Ирана в Пекине Мохсен Бахтияр.

"Энергетическое сотрудничество является еще одним важным направлением в рамках ШОС. Иран в качестве крупного производителя и экспортера энергоресурсов обладает богатыми запасами нефти и природного газа. Сотрудничая с другими членами ШОС, Иран может развивать энергетическую инфраструктуру, продвигать торговлю энергоносителями и укреплять энергетическую безопасность в регионе", - заявил он, выступая на церемонии поднятия флага исламской республики по случаю ее вступления в ШОС.

"Обладая стратегически важным расположением на перекрестке Азии, Европы и Ближнего Востока, Иран может извлечь значительную выгоду из усилий ШОС по развитию транспортной инфраструктуры, упрощению таможенных процедур и содействию региональным связям", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что исламская республика, принимая участие в инициативах ШОС, может стать "важнейшим транзитным узлом и облегчить торговлю между Востоком и Западом", а также усилить свои позиции в регионе.

Во вторник ШОС официально объявила о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Республика стала девятым членом организации. В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде был подписан меморандум об обязательствах иранской стороны в связи со вступлением в объединение.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.