На Украине освободили под залог обвиняемого в мошенничестве депутата от партии Порошенко

Сергей Алексеев вышел на свободу под залог в размере $60 тыс.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутат парламента Украины Сергей Алексеев, обвиняемый в мошенничестве, вышел на свободу под залог в размере 2,2 млн гривен ($60 тыс.). Об этом сообщило издание "Лига.нет".

"Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13 часов (время совпадает с московским - прим. ТАСС)", - приводит издание слова Алексеева.

Депутат, представляющий в Верховной раде партию экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", заявил, что обвинение против него является необоснованным и якобы было выдвинуто из-за того, что он представляет оппозиционную политическую силу. Алексеев добавил, что намерен добиваться оправдательного приговора или закрытия дела.

Лычаковский районный суд города Львова 3 июля поместил Алексеева под арест с возможностью внесения залога в размере 2,2 млн гривен.

Ранее в офисе генерального прокурора сообщали, что Алексееву уже предъявлено обвинение. По данным следствия, парламентарий обманом завладел денежными средствами гражданина Германии в размере $50 тыс. Как проинформировали в Службе безопасности Украины, депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции. В спецслужбе добавили, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.