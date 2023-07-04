В литовский порт Клайпеда зашел эсминец ВМС Италии

Командование армии Литвы отметило, что Caio Duilio "пришел поздравить литовских моряков с 31-й годовщиной воссоздания военно-морских сил" страны

ВИЛЬНЮС, 4 июля. /ТАСС/. Эсминец военно-морских сил (ВМС) Италии зашел в Клайпеду - литовский морской порт на Балтике. Об этом сообщило во вторник командование армии Литвы.

"В Клайпеде пришвартовался итальянский эсминец Caio Duilio, пришедший поздравить литовских моряков с 31-й годовщиной воссоздания военно-морских сил нашей страны", - говорится в сообщении.

Это второй визит итальянского эсминца в Клайпеду. Ранее в литовский порт он заходил в 2013 году, когда находился в составе боевой группы кораблей постоянной готовности для действий в Северной Европе.

В начале июня итальянские военные принимали участие в крупнейших в Литве в текущем году международных морских учениях "Аудрос смугис" ("Удар бури"), часть эпизодов которых проходила на территории порта Клайпеды и в районе пляжей побережья Балтийского моря. В том числе была проведена операция по десантированию с моря.