Власти Испании объявили об окончании пандемии коронавируса в стране

Вместе с ней завершили и обязательное использование масок в местах, где это было предписано

МАДРИД, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Испании объявило об окончании пандемии COVID-19 в стране и отменило обязательное ношение масок. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Совет министров одобрил соглашение, которым объявляется об окончании пандемии COVID-19 [в Испании], а вместе с ней [завершается] и обязательное использование масок в местах, где это было предписано, хотя их использование считается настоятельно рекомендуемым для защиты уязвимых групп населения", - отмечается в коммюнике.

В частности, власти королевства рекомендовали не отказываться от масок "людям с симптомами [респираторных заболеваний], находящимся в общественных местах, профессионалам, лечащим симптоматические случаи, людям, работающим в отделениях интенсивной терапии и отделениях с уязвимыми пациентами, в больницах скорой помощи и первичной медико-санитарной помощи".

В разгар пандемии правительство Испании приняло решение об обязательном ношении масок повсеместно, в том числе на улице. По мере улучшения эпидемической ситуации власти страны постепенно ослабляли ограничения. Так, в феврале правительство Испании одобрило отмену обязательного ношения защитных масок в общественном транспорте.