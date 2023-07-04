В ВСУ сообщили о переброске личного состава и техники к белорусской границе

Командующий оперативным командованием "Север" Вооруженных сил Украины Сергей Наев объяснил это необходимостью в связи с ситуацией вокруг ЗАЭС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Командующий оперативным командованием "Север" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил о переброске личного состава и техники для усиления границы на белорусском направлении. По его утверждению, это связано с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

"В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой", - написал он в Telegram-канале.

Наев добавил, что усиление границы на севере страны происходит уже несколько последних месяцев. "Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны", - уточнил он. Командующий также назвал эффективной работу украинской разведки и подчеркнул, что подразделения в северных районах страны прошли боевое слаживание.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня сообщал, что провел совещание с представителями военного командования и руководства силовых ведомств страны, на котором дал поручение усилить белорусское направление. Такие указания, кроме Наева, получил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Главное управление разведки Минобороны и Госпогранслужба Украины активно следят за ситуацией с размещением в Белоруссии ЧВК "Вагнер".

1 июля Зеленский провел выездное заседание на Ровенской АЭС на западе страны недалеко от границы с Белоруссией в связи с тем, что ей, по его словам, якобы угрожает опасность. Главнокомандующий ВСУ 3 июля посетил Ровенскую АЭС, где обсудил обмен информацией между военными и энергетиками, а также "возможные сценарии развития событий" на Запорожской АЭС. Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это заявление очередной ложью.