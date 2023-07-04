Рейтинг Риши Сунака среди однопартийцев впервые опустился до отрицательного значения

По данным сайта сторонников правящей Консервативной партии, показатель опустился до минус 2,7

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака среди членов возглавляемой им Консервативной партии впервые опустился до отрицательного значения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного во вторник на сайте сторонников правящей Консервативной партии.

Рейтинг Сунака на данный момент составляет минус 2,7. Это очень сильное падение, если учесть, что в мае премьер-министр обладал довольно комфортным положительным показателем в 21,6.

Как следует из результатов опроса, сразу девять членов нынешнего кабинета министров оказались в красной зоне. Среди них министр финансов Джереми Хант с рейтингом минус 17,1, а самый низкий показатель у министра охраны окружающей среды Териз Коффи - минус 17,7.

В исследовании не называются причины подобного падения популярности главы правительства, однако в последние недели СМИ все чаще обращают внимание, что правительство под управлением Сунака не может решить основных взятых на себя задач - сократить вдвое уровень инфляции, уменьшить размер госдолга, решить острую проблему системы общественного здравоохранения, остановить нелегальную миграцию через пролив Ла-Манш.

Вместе с тем предшественники Сунака на этом посту сталкивались и с более низкими рейтингами. Так, у Бориса Джонсона (был премьером с 2019 по 2022 год) уровень одобрения опускался до минус 33,8, а у Терезы Мэй (2016-2019 годы) - до минус 51,2.

Самые же высокие рейтинги одобрения у министра обороны Бена Уоллеса (77,1), главы МИД Джеймса Клеверли (54,4). В опросе не указывается, сколько именно сторонников тори приняли в нем участие. Однако в прошлом исследования на ресурсе conservativehome.com служили довольно точным инструментом, позволяющим понять настроения внутри правящей партии.