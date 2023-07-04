МИД Кипра считает, что возобновление переговоров под эгидой ООН зависит от Турции

Глава ведомства Константинос Комбос заявил, что процесс возвращения к переговорам между греками-киприотами и турками-киприотами начался

НИКОСИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Возобновление переговоров между греками-киприотами и турками-киприотами под эгидой ООН во многом зависит от позиции Турции. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД Кипра Константинос Комбос по итогам своих переговоров с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.

"Начался процесс возвращения к переговорам. Конечно, нет полной уверенности [в результате], и позиция Турции во многом определит исход", - сказал он. При этом Комбос подчеркнул, что Никосия всегда полагалась и продолжает полагаться на поддержку Греции. "Нашим общим видением остается воссоединение Кипра исключительно в согласованных рамках ООН, на основе двухзональной и двухобщинной федерации, при политическом равноправии, как указано в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН", - добавил министр. На следующей неделе Комбос отправляется в Нью-Йорк, где намерен изложить дальнейший план действий кипрской стороны генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Герапетритис в свою очередь подтвердил, что "Греция последовательно поддерживает Кипр в возобновлении усилий по решению кипрского вопроса". "Я думаю, что это еще одна историческая возможность попробовать себя в рамках ООН и ЕС, которые, кажется, берут на себя более активную роль [в решении проблемы разделенного острова]", - сказал он.

Усилия нынешнего руководства Кипра направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента республики Никоса Христодулидиса, которые он выдвинул вскоре после прихода к власти в феврале 2023 года, предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако лидер турок-киприотов Эрсин Татар выступил категорически против участия ЕС, назвав это недопустимым вмешательством.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в городе Кран-Монтана в 2017 году.