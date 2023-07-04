Рада на ближайшем заседании может рассмотреть легализацию лекарств на основе марихуаны

Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады могут рассмотреть законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны на ближайшем пленарном заседании. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.

"На ближайшем пленарном заседании должны вынести проект закона о легализации медицинского каннабиса №7457", - написал он в Telegram-канале.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил за легализацию лекарств на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны.

Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, выступал за легализацию марихуаны в медицинских целях. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде в июне 2021 года. 12 июля 2021 года глава государства просил Раду рассмотреть легализацию марихуаны в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование по соответствующему законопроекту. Через год в июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях.