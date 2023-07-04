Генсек ШОС назвал присоединение Ирана и подписание меморандума по Белоруссии прогрессом

По мнению Чжана Мина, это свидетельствует о том, что цели и нормы организации получили признание со стороны международного сообщества

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин назвал прогрессом присоединение Ирана к объединению и подписание меморандума об обязательствах Белоруссии по присоединению.

"Присоединение Ирана - это прогресс, новый шаг Белоруссии на пути к присоединению - это тоже прогресс, - сказал Чжан Мин во вторник журналистам по итогам 23-го саммита ШОС. - Все больше стран стучатся в двери ШОС в надежде присоединиться к этой большой семье".

По его словам, это свидетельствует о том, что цели и нормы, которые давно преследует ШОС, получили признание со стороны международного сообщества.

Он отметил, что, несмотря на сложную международную обстановку, влияние ШОС в последние годы увеличивалось, и ее международный статус постоянно повышался.

"Мы ожидаем, что Иран будет играть важную роль в сотрудничестве в рамках ШОС", - сказал Чжан Мин.

На 23-м саммите ШОС под председательством Нью-Дели Иран присоединился к организации и стал девятым членом межгосударственного объединения. Лидеры стран ШОС также подписали меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению, что запускает процедуру полноценного присоединения республики к ШОС.