Макрон анонсировал принятие особого закона для ускорения восстановления Франции

Его представят в ближайшее время, заявил глава государства

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на встрече с мэрами в Елисейском дворце, что в ближайшее время будет представлен особый закон, который позволит ускорить восстановление страны после беспорядков. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

"Мы представим особый закон, чтобы избежать проволочек и прибегнуть к ускоренной процедуре восстановления страны в сжатые сроки", - сказал Макрон главам коммун.

По данным канала, в совещании приняли участие мэры 241 коммуны Франции. Они обсудили вопросы, связанные с ситуацией в предместьях, причины насилия, обеспечение безопасности и привлечение погромщиков к ответственности.