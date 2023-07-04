4 июля, 14:17,
обновлено 4 июля, 14:25
Беспорядки во Франции

Макрон анонсировал принятие особого закона для ускорения восстановления Франции

Его представят в ближайшее время, заявил глава государства

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на встрече с мэрами в Елисейском дворце, что в ближайшее время будет представлен особый закон, который позволит ускорить восстановление страны после беспорядков. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

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"Мы представим особый закон, чтобы избежать проволочек и прибегнуть к ускоренной процедуре восстановления страны в сжатые сроки", - сказал Макрон главам коммун.

По данным канала, в совещании приняли участие мэры 241 коммуны Франции. Они обсудили вопросы, связанные с ситуацией в предместьях, причины насилия, обеспечение безопасности и привлечение погромщиков к ответственности. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
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