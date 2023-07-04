Премьер Японии заявил, что Токио поддерживает пять принципов главы МАГАТЭ по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее изложил пять принципов по защите Запорожской АЭС, включающие запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработавшего топлива

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил во вторник на встрече в Токио с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, что власти страны поддерживают его пять принципов обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в сообщении, распространенном японским МИД.

"Премьер подчеркнул, что Япония поддерживает пять принципов по ЗАЭС и намерена как государство - председатель Группы семи [G7] тесно сотрудничать с МАГАТЭ по этому вопросу", - сообщается в материале ведомства.

Гросси, выступая 30 мая на заседании Совбеза ООН, изложил пять принципов по защите ЗАЭС, включающие запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработавшего топлива. Кроме того, по словам Гросси, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных, также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Все структуры станции, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.