4 июля, 14:55
Беспорядки во Франции

Правительство Франции заявило о сохранении бдительности в ситуации с беспорядками

Премьер-министр республики Элизабет Борн заявила, что руководство страны находится "на правильном пути"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Франции сохраняет бдительность, несмотря на то что ситуация с беспорядками в стране постепенно улучшается. Об этом заявила премьер-министр республики Элизабет Борн в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, трансляция выступления которой велась на его сайте.

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"Мы на правильном пути, но в то же время мы остаемся крайне бдительными", - сказала она.

Борн добавила, что участники беспорядков не остаются безнаказанными, по всем делам, где это необходимо, вынесены строгие приговоры. "Были вынесены суровые приговоры, в частности, назначены тюремные сроки, - отметила премьер. - Безнаказанности быть не должно".

Глава кабмина также сообщила, что 350 человек находятся под стражей. Кроме того, по ее словам, с начала беспорядков 4 тыс. человек были задержаны.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце выразил мнение, что пик беспорядков в стране пройден. 

Теги:
ФранцияБорн, ЭлизабетБеспорядки во Франции
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