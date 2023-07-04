Президент Бразилии обвинил развитые страны в невыполнении климатических обязательств

Луис Инасиу Лула да Силва уточнил, что речь идет о таких документах, как киотский протокол, копенгагенские соглашения, а также решениях конференции ООН в Рио 2002 года и парижском соглашении

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля. /ТАСС/. Развитые страны не выполняют свои обязательства в рамках климатических соглашений, заявил во вторник президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Сами богатые страны не исполняют соглашения. Они не выполнили киотский протокол, копенгагенские соглашения, не смогли выполнить решения [конференции ООН в] Рио 2002 [года] и не будут выполнять парижское соглашение", - заявил бразильский лидер в ходе еженедельного прямого включения в YouTube.

При этом он раскритиковал попытки европейцев навязать развивающимся странам дополнительные обязательства в природоохранной сфере, как это происходит в случае с торговым соглашением ЕС и Южноамериканским общим рынком (Mercosur), куда, помимо Бразилии, входят также Аргентина, Парагвай и Уругвай. По признанию Лулы да Силвы, в ходе недавних встреч с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он довел до них свою позицию о неприемлемости выдвинутых ЕС дополнительных требований. "Мы хотим обсуждать соглашение, но это должно быть соглашение стратегических партнеров, а значит, мы не должны нависать мечом над головами друг друга", - пояснил политик.

ЕС подписал торговое соглашение с крупнейшим в Южной Америке торгово-экономическим объединением в 2019 году после 20 лет переговоров. Увеличение масштабов вырубки амазонского леса при прежнем президенте Бразилии Жаире Болсонару шло вразрез с позицией стран Евросоюза, поэтому сделка была заморожена. После прихода в январе 2023 года к власти Лулы да Силвы, который сразу после избрания анонсировал ужесточение мер противодействия изменению климата, пообещав сделать природоохранный трек одним из приоритетных, вопрос о торговом соглашении ЕС - Mercosur вернулся в повестку межрегионального сотрудничества. Однако в Европе выдвинули несколько дополнительных требований, касающихся вопросов охраны окружающей среды и делающих де-факто обязательным выполнение странами Mercosur добровольных целей парижского соглашения по климату. Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра назвал новые условия "затруднительными", подчеркнув, что они "вносят еще больший дисбаланс" в соглашение. Лула да Силва и вовсе обвинил Брюссель в "угрозах".

По оценкам Бразилиа, при заключении аналогичного соглашения с Канадой предложения представителей ЕС были "гораздо более щедрыми". "Такие [соглашения] мы приняли бы не раздумывая", - заявил Виэйра в ходе парламентских слушаний.