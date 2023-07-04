Украина расторгла соглашение с КНДР о торгово-экономическом сотрудничестве

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что его страна пошла на такой шаг в связи с поддержкой правительства КНДР действий России против Украины

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило выход страны из соглашения с КНДР о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Корейской Народно-Демократической Республики о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанном 15 июня 1993 в Киеве", - написал он в Telegram-канале.

По словам Мельничука, на такой шаг Киев пошел в связи с поддержкой правительства КНДР действий России против Украины.

13 июля 2022 года КНДР признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. В тот же день МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР. В украинском внешнеполитическом ведомстве указали, что осуждают решение Пхеньяна, расценивая его как "попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины".