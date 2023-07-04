Генсек ОДКБ принял участие в пленарном заседании Совета глав государств ШОС

Оно состоялось в формате видео-конференц-связи

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов во вторник принял участие в 23-м пленарном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ.

"Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов принял участие в 23-м пленарном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоялось под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди 4 июля 2023 года в формате видео-конференц-связи", - отмечается в сообщении.

В онлайн-саммите приняли участие все страны - участницы ШОС. Иран, Белоруссия и Монголия были приглашены в качестве наблюдателей. На правах гостя в нем участвовала Туркмения. Также на саммите присутствовали руководители двух органов организации - секретариата и Региональной антитеррористической структурой ШОС. Кроме того, были приглашены руководители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности Евразийского экономического союза и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

На саммите было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц организации, он стал девятым членом ШОС. Кроме того, Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к организации.