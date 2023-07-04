Уволенный после скандала с укрытиями руководитель райадминистрации Киева стал ее замглавы

Павел Бабий был назначен на новую должность 3 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель администрации Днепровского района Киева Павел Бабий, уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским в связи со скандалом вокруг ненадлежащего содержания бомбоубежищ, вновь был назначен в администрацию того же района на должность заместителя главы.

Как указано на сайте администрации Днепровского района Киева, Бабий был назначен на новую должность 3 июля.

Ранее на Украине разгорелся скандал вокруг ситуации с неудовлетворительным состоянием защитных сооружений. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, усилив противостояние между Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко. 23 июня прошло заседание Совбеза, по итогам которого глава государства объявил о решении привлечь к ответственности виновных в непригодности четверти бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву. Днепровский район оказался в центре скандала, когда стало известно, что районные власти закупили по завышенной цене барабаны, которые якобы понадобились для "психологической разгрузки" людей во время воздушных тревог.

Зеленский 1 июля подписал распоряжения об увольнении семи руководителей местных администраций, включая глав четырех районов Киева, в числе которых был Бабий.