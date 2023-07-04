Глава Минюста ФРГ принял делегацию с Тайваня

Марко Бушман и Цай Цинсян "обсудили тему мошенничества в интернете" и "вопросы экстрадиции"

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман принял во вторник делегацию с Тайваня во главе со своим коллегой из этого китайского субъекта Цай Цинсяном.

"Темой переговоров было прежде всего сотрудничество в области оказания правовой помощи по уголовным делам", - говорится в сообщении для прессы, распространенном Минюстом ФРГ. Кроме того, Бушман и Цай Цинсян "обсудили тему мошенничества в интернете" и "вопросы экстрадиции". Как подчеркнуло германское ведомство, "визит и встреча состоялись в рамках действующей "политики одного Китая", которую проводят ЕС и правительство ФРГ".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая".

В октябре прошлого года немецкие законодатели дважды посещали Тайвань, что привело к осложнению отношений между Пекином и Берлином. Еще один визит парламентарии совершили на остров в январе. В конце марта этого года Тайвань посетила министр образования и научных исследований ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер. Это был первый визит члена германского кабинета министров на Тайвань с 1997 года.

Международная напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.