На Украине одобрили проект соглашения со Швецией об обмене данными ограниченного доступа

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук отметил, что документ регламентирует меры по взаимной охране такой информации, устанавливает эквивалентность грифов ограничения доступа к ней, определяет органы, которые несут ответственность за работу с данными ограниченного доступа, пути их передачи и другие аспекты

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило проект соглашения со Швецией об обмене и защите информации с ограниченным доступом. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Королевства Швеция об обмене и взаимной охране информации с ограниченным доступом", - написал он в Telegram-канале.

Мельничук отметил, что документ регламентирует меры по взаимной охране такой информации, устанавливает эквивалентность грифов ограничения доступа к ней, определяет органы, которые несут ответственность за работу с данными ограниченного доступа, пути их передачи и другие аспекты.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном военную обстановку, последние события в России и темпы выполнения предварительных договоренностей о шведской военной поддержке. По его словам, он также договорился с премьер-министром координировать усилия по приближению членства Украины и Швеции в НАТО.