Лондон призвал все стороны избегать обострения ситуации на Западном берегу Иордана

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что его страна также призывает Израиль придерживаться принципа пропорциональности, обеспечивая собственную безопасность

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Лондон считает необходимым избегать обострения напряженности на Западном берегу реки Иордан и призывает Израиль придерживаться принципа пропорциональности, обеспечивая собственную безопасность. Об этом заявил во вторник, выступая в британском парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Защита гражданских лиц должна быть приоритетом в ходе любых военных операций. Мы призываем к сдержанности при осуществлении идущей операции, а также к тому, чтобы все стороны стремились избежать дальнейшей эскалации как на Западном берегу, так и в Газе - как сейчас, так и в ближайшие дни и месяцы, - сказал Сунак. - Мы также призываем Израиль соблюдать принципы необходимости и пропорциональности при защите его законных интересов в сфере безопасности".

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине на Западном берегу Иордана и в прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда военные обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, а также неоднократно наносили удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила армейская пресс-служба. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная операция израильских силовиков по противодействию терроризму в Дженине продлится сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности граждан Израиля.