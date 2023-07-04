4 июля, 15:34

ВМС США разместили в Twitter изображение Су-27 в поздравлении с Днем независимости

На данный момент твит удалили

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Изображения российских многоцелевых истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61 оказались на поздравительной открытке с американским Днем независимости, которую Тихоокеанский флот ВМС США разместил во вторник в Twitter.

В центре картинки под надписью "Счастливого 4 июля" изображен военнослужащий, отдающий воинское приветствие. На фоне можно увидеть силуэты пяти российских истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61. Иллюстрацию сопровождает подпись "С Днем независимости!"

На данный момент твит удален.

4 июля жители Соединенных Штатов традиционно отмечают главный национальный праздник - День независимости США, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей независимость страны от британского владычества. Многие американцы надевают в этот день одежду национальных цветов, а дома и улицы украшаются флагами США. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация