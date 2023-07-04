ВМС США разместили в Twitter изображение Су-27 в поздравлении с Днем независимости

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Изображения российских многоцелевых истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61 оказались на поздравительной открытке с американским Днем независимости, которую Тихоокеанский флот ВМС США разместил во вторник в Twitter.

В центре картинки под надписью "Счастливого 4 июля" изображен военнослужащий, отдающий воинское приветствие. На фоне можно увидеть силуэты пяти российских истребителей Су-27 и сторожевого корабля проекта 61. Иллюстрацию сопровождает подпись "С Днем независимости!"

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4 июля жители Соединенных Штатов традиционно отмечают главный национальный праздник - День независимости США, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей независимость страны от британского владычества. Многие американцы надевают в этот день одежду национальных цветов, а дома и улицы украшаются флагами США.