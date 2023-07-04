4 июля, 17:20

МВД Литвы удалось уговорить полицию воздержаться от протестов во время саммита НАТО

Министр внутренних дел страны Агне Билотайте ранее назвала планы полиции провести акцию протеста в дни саммита шантажом по отношению к государству

ВИЛЬНЮС, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Литвы пошли навстречу просьбам министерства внутренних дел республики воздержаться от проведения акций протеста во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщила председатель профсоюза сотрудников полиции Рома Катинене.

"В ходе переговоров удалось прийти к устраивающему обе стороны соглашению. Мы решили воздержаться от акции протеста", - сказала она журналистам во вторник после встречи с руководством ведомства.

Профсоюз призывал своих членов протестовать против значительно возросшей в последнее время служебной нагрузки и требовать повышения оплаты труда, а также увеличения финансирования медицинской реабилитации полицейских. Первые два требования учтены, третье изучается.

Министр внутренних дел Агне Билотайте на прошлой неделе назвала планы полиции провести акцию протеста в дни саммита шантажом по отношению к государству. 

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