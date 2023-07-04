МИД ФРГ призвал Израиль соблюдать принцип соразмерности при операции в Дженине

В дипведомстве заявили, что стороны должны предпринять все возможные усилия для разрядки напряженности и недопущения насилия

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Власти Германии с тревогой следят за ситуацией на Западном берегу реки Иордан и призывают власти Израиля соблюдать принцип соразмерности при проведении операции в Дженине. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД ФРГ.

"Мы с большим беспокойством следим за ситуацией в Израиле и на занятых палестинских территориях. Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшний террористический акт. Израиль, как и каждое государство, имеет право защищаться от терроризма", - отметили в ведомстве.

"При продолжающейся два дня израильской военной операции в лагере для беженцев в Дженине следует соблюдать международно-правовой принцип соразмерности", - подчеркнули в МИД, указав на то, что "защита гражданских лиц должна быть всегда приоритетом". МИД ФРГ призвал все стороны предпринять все возможные усилия для разрядки напряженности и недопущения насилия. "Без политического решения конфликта не удастся устранить причины насилия", - отмечают в ведомстве.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда военные обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, а также неоднократно наносили удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила армейская пресс-служба. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что масштабная операция по противодействию терроризму в Дженине продлится столько, сколько потребуется для восстановления спокойствия и безопасности граждан еврейского государства.