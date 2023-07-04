ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по референдуму о выборах президента

Комиссия единогласно приняла решения о регистрации и предлагаемого вопроса на референдум

СУХУМ, 4 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала во вторник инициативную группу по проведению референдума о досрочных выборах президента страны. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Ранее оппозиционная общественная организация "Аиааира" (Победа), которой руководит герой Абхазии Вианор Ашба, выступила за проведение в республике референдума, на котором граждане Абхазии могли бы высказаться по поводу проведения досрочных выборов президента. 27 июня члены инициативной группы подали в ЦИК заявление о регистрации.

"Ha заседании ЦИК Республики Абхазия от 4 июля 2023 года были рассмотрены вопросы о регистрации инициативной группы по проведению референдума в составе 36 человек с требованием о проведении референдума и вопрос, предлагаемый на референдум: "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?". ЦИК единогласно приняты решения о регистрации инициативной группы и предлагаемого вопроса на референдум", - говорится в сообщении.

Администрация президента Абхазии пока не прокомментировала ситуацию.