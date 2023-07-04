Депутат Бундестага попросил власти ФРГ проверить законность изъятия авто с номерами России

Евгений Шмидт порекомендовав гражданам РФ воздержаться от использования Германии в качестве транзитного государства в ближайшее время

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламент ФРГ), соучредитель некоммерческой организации "Общество по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в ФРГ" (VADAR) Евгений Шмидт направил запрос правительству ФРГ с целью установить законность случаев изъятия автомобилей с российскими номерами на территории Германии. Об этом VADAR сообщила во вторник в Telegram-канале. Видеообращение парламентария также опубликовано в его YouTube-канале.

"Совершенно неожиданно, всего несколько дней назад чиновники таможни начали конфисковывать транспортные средства и возбуждать уголовные дела против граждан РФ, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны. Они ссылаются на санкционное положение 2014 года, запрещающее импорт ряда роскошных товаров из РФ", - утверждал Шмидт. "Кроме того, по последним данным, чиновники начали конфисковывать транспортные средства с российскими номерами у граждан РФ, проживающих на ПМЖ в Германии. Мы еще должны выяснить причину этого всплеска служебного рвения таможенников и их альтернативное толкование европейских санкций", - отметил он.

"Организация VADAR взяла эти случаи под контроль, проводит консультации с юристами и мной был отправлен депутатский запрос правительству с целью установить законность таких действий со стороны таможни", - сообщил депутат. "К сожалению, очередной всплеск русофобии, исходящий из высоких кабинетов правительства Германии, снова ударяет по невинным людям", - заявил он, порекомендовав гражданам РФ воздержаться от использования Германии в качестве транзитного государства в ближайшее время.

Ответ таможни ФРГ

В конце июня представитель таможенного управления Германии Андре Ленц, комментируя ТАСС информацию СМИ о том, что власти Германии якобы начали арестовывать машины с номерами РФ при попытке въехать в страну, сообщил, что "согласно постановлению ЕС о санкциях (статья 3i № 833/2014), запрещается напрямую или косвенно покупать, ввозить в ЕС и провозить транзитом товары, перечисленные в приложении 21 к этому постановлению, которые приносят значительный доход России и тем самым позволяют России дестабилизировать ситуацию на Украине, если эти товары происходят из России или вывозятся из России". Ленц указал на то, что в документе "упоминаются легковые автомобили и другие транспортные средства и поэтому они в принципе подлежат запрету".

"Таможня осуществляет контроль над соблюдением антироссийских санкций ЕС в области импорта, экспорта и транзита товаров. В случае выявления возможных нарушений санкций при въезде частных лиц таможенные органы действуют в рамках своих полномочий", - указал Ленц. В то же время он отметил, что касательно отдельных случаев, в том числе возможной конфискации, "информацию могут предоставлять только прокуратуры".

О ситуации

По данным медиагруппы Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), в Германии зафиксировано несколько случаев изъятия легковых автомобилей с российскими номерами. Как писала DW, "это происходило в Гамбурге и Травемюнде, где имеются паромные переправы, по которым автомобили прибыли в ФРГ". Обозреватель DW предположил, что это может быть "личной инициативой таможенных чиновников, которая основывается на разночтении в английской версии документа и его немецком переводе". В английской версии говорится напрямую об экспорте, а в немецкой - о "вывозе" авто, что можно понимать шире.

Как пояснила DW, регламент "Санкции ввиду действий России по дестабилизации на Украине" включает список того, что нельзя импортировать из РФ в Евросоюз. В него, в частности, входят легковые автомобили, вмещающие менее 10 человек, гоночные машины и пикапы.

В таможенной службе ТАСС не дали ответа на уточняющий вопрос, распространяются ли эти меры на частных лиц, которые въезжают в ЕС с личными целями.

Ранее представитель Минфина ФРГ Шарлотте Мигенда, отвечая на брифинге на вопрос, касающийся случаев конфискации машин с российскими номерами, сказала, что в Германии "законодательному применению подлежит постановление на немецком языке". "Конечно, в отдельных случаях каждый владелец в случае конфискации автомобиля вправе обжаловать ее", - заметила представитель ведомства. В то же время она отказалась комментировать такие отдельные случаи, порекомендовав обратиться в таможню.