Совет ЛАГ призвал МУС расследовать совершаемые против палестинцев преступления

Совет Лиги арабских государств призвал МУС выполнить свои обязательства, предусмотренные Римским статутом

КАИР, 4 июля. /ТАСС/. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) по итогам состоявшегося во вторник внеочередного заседания, в ходе которого обсуждалась ситуация в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, обратился к Международному уголовному суду (МУС) с призывом расследовать преступления, совершаемые в отношении палестинцев. Об этом сообщил новостной портал Al-Youm Al-Sabia.

По сообщению портала, Совет ЛАГ призвал МУС "выполнить свои обязательства, предусмотренные Римским статутом, касательно расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершаемых Израилем против палестинского народа, в том числе таких преступных деяний, как осуществление поселенческой деятельности, аннексия [территорий], агрессия против городов, деревень и лагерей беженцев, убийства мирных граждан, сотрудников скорой помощи и журналистов, а также насильственное перемещение [людей]".

Кроме того, совет призвал международное сообщество оказать давление на Израиль и "защитить мирное население" Палестины.

Совет также высказался в поддержку "всех решений палестинского руководства, принимаемых с целью противодействия нападениям на палестинский народ, включая атаку на город Дженин и [расположенный в нем] лагерь беженцев".

Израильские силовики в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник вечером назвал Дженин "пристанищем для террористов", заявив, что операция в городе будет продолжаться до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

По последним данным Минздрава Палестины, в результате действий Израиля в Дженине погибли 11 человек, не менее 120 получили ранения. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Власти автономии также решили "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа".