Ле Пен призвала остановить поток неконтролируемой миграции во Францию

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" считает, что это поможет решить проблему беспорядков в стране

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что правительству необходимо взять под контроль потоки мигрантов, прибывающих во Францию, для решения проблемы беспорядков в стране. Об этом она заявила во вторник, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента республики).

"Прежде всего нам необходимо положить конец неконтролируемой иммиграции, а вместо этого сейчас усугубляется проблема обособления отдельных частей населения, противопоставляющих себя обществу. После этого [решения проблемы миграции] необходимо вернуть контроль над всеми районами Франции", - отметила она.

Ранее во вторник председатель "Национального объединения" Жордан Барделла также заявил, что Франция приняла слишком много мигрантов. "Мы приняли слишком много иммигрантов, что привело к напряженности в сфере безопасности в большом количестве кварталов", - приводит его слова газета Le Figaro.

Партия Ле Пен также предложила приостановить выплату семейных и социальных пособий родителям несовершеннолетних участников погромов.