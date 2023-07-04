В Британии начали новое расследование о нарушении Джонсоном коронавирусных правил

Полиция Лондона также возобновит еще одно расследование, которое вела до этого

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Полиция Лондона начинает новое расследование по возможным нарушениям коронавирусных правил в резиденции бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (2019-2022) и возобновляет еще одно расследование, которое вела до этого. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Скотленд-Ярдом.

"Столичная полиция и полиция долины Темзы (в зону ответственности которой входит графство Бакингемшир, где находится загородная резиденция главы правительства - прим. ТАСС) провела оценку новых данных, которые касаются возможных нарушений ковидных распоряжений в 2020 и 2021 годах. Столичная полиция начинает одно расследование и возобновляет предыдущее расследование", - отмечается в заявлении.

В конце мая Скотленд-Ярд информировал, что изучает новые сведения, полученные от секретариата кабинета министров, о том, что Джонсон неоднократно нарушал коронавирусные ограничения, организуя встречи со своими друзьями в загородной резиденции Чекерс во время пандемии. В свою очередь представитель бывшего главы правительства заявил, что упомянутые встречи были проведены в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством.

В начале июня Джонсон сложил с себя полномочия депутата Палаты общин (нижней палаты) британского парламента, в которую он впервые был избран в 2001 году. О своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты другого расследования, которое вел комитет по привилегиям британского парламента. В докладе, который был распространен спустя несколько дней после демарша политика, комитет обвинил Джонсона в том, что тот намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию. Если бы незадолго до публикации доклада экс-премьер сам не сложил с себя депутатские полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на рекордный срок в три месяца, что, по сути, означало бы для политика потерю депутатского мандата.

В сентябре прошлого года тот же скандал с вечеринками, проходившими на Даунинг-стрит в разгар пандемии COVID-19, стал причиной отставки Джонсона с поста премьера.