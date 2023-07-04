4 июля, 16:58
Столкновения в Судане

Суданский спецназ утверждает, что у него достаточно ресурсов для боев еще на два года

Советник командующего силами быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагало также сообщил, что в настоящее время их отряды "контролируют около 90% территории штата Хартум"

КАИР, 4 июля. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана обладают достаточными ресурсами, чтобы еще в течение двух лет продолжать боевые действия. С таким утверждением выступил во вторник советник командующего спецназом Мухаммеда Хамдана Дагало.

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"У нас [спецназа] есть военное финансирование и необходимые резервы, чтобы продолжать вести боевые действия в течение двух лет", - заявил советник главы сил быстрого реагирования, слова которого приводит телеканал Asharq.

Он также сообщил, что в настоящее время отряды сил быстрого реагирования "контролируют около 90% территории штата Хартум", в который входят как столица страны, так и прилегающие вплотную к ней города Омдурман и Бахари. Советник командующего спецназом также указал, что, по его данным, "с начала боевых действий силы быстрого реагирования сбили не менее 20 боевых самолетов и вертолетов, принадлежавших суданской армии". 

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