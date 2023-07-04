Камбоджа запретила въезд в страну членам наблюдательного совета Meta

По данным МИД страны, такое решение приняли после рекомендации набсовета Meta временно заблокировать принадлежащую премьер-министру Камбоджи Хун Сену официальную страницу Facebook

ХАНОЙ, 4 июля. /ТАСС/. Камбоджа запретила въезд в страну членам наблюдательного совета компании Meta, управляющей Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской). Соответствующее решение сообщил во вторник камбоджийский МИД.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, это решение было принято после рекомендации набсовета Meta временно заблокировать официальную страницу Facebook, принадлежащую премьер-министру Камбоджи Хун Сену. Такой шаг, по мнению МИД, "носит политический характер" и направлен на то, чтобы "воспрепятствовать свободе слова граждан Камбоджи и их праву получать достоверные новости от своего лидера, которого они поддерживают".

В целях предотвращения вмешательства во внутренние дела королевства власти приняли решение запретить въезд и пребывание в Камбодже всем 22 членам наблюдательного совета Meta. Если кто-либо из них находится в Камбодже, то он должен покинуть территорию королевства в течение 48 часов, говорится в заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества.

В понедельник министерство почт и телекоммуникаций Камбоджи ввело несколько ограничения в отношении Facebook, запретив соцсети поддерживать любые контакты с камбоджийским правительством и частным сектором, запретив деятельность представительства Meta в королевстве и предписав его сотрудникам покинуть Камбоджу.

Конфликт камбоджийских властей с соцсетью начался после того, как камбоджийский премьер-министр сообщил на прошлой неделе, что отказывается от использования своего аккаунта в Facebook из-за несогласия с политикой его руководства. Он пояснил, что прекращает использовать учетную запись Facebook, потому что существует более 20 поддельных аккаунтов, зарегистрированных под его именем, а руководство Meta не хочет удалять их. Этому предшествовало заявление набсовета Meta о намерении временно заблокировать страницу Хун Сена из-за размещенного им видео, в котором премьер угрожал избить политических оппонентов. Вместе с тем Хун Сен сообщил, что он не намерен полностью закрывать доступ к Facebook в Камбодже. "Я удалил только свою учетную запись, но не настолько глуп, чтобы запретить одну из самых популярных социальных сетей в Камбодже", - указал он.

В Камбодже насчитывается порядка 13 млн пользователей Facebook, что составляет около 74% всего населения королевства.