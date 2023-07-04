В парламенте Греции три партии из восьми не получили постов заместителей председателя

Речь идет об ультраправой "Спартиатес", правой "Победа" и левой "Курс свободы"

АФИНЫ, 4 июля. /ТАСС/. Ультраправая партия "Спартиатес" ("Спартанцы"), правая Демократическое патриотическое движение - "Победа" ("Ники"), а также левая партия "Курс свободы", впервые вошедшие в парламент Греции по итогам выборов 25 июня, не получили постов заместителей председателя. Об этом сообщила газета Ethnos.

Как стало известно по итогам состоявшегося во вторник голосования на пленарном заседании высшего законодательного органа, за кандидата в заместители председателя от "Спартиатес" Петроса Димитриадиса проголосовали 25 депутатов в 300-местном однопалатном парламенте Греции и 275 воздержались. Йоргос Апосталис из "Ники" получил лишь 31 голос при 269 воздержавшихся, а кандидатуру Михалиса Хурдакиса из партии "Курс свободы" одобрили 95 депутатов, 205 воздержались. Все эти три кандидата не прошли.

Таким образом, поскольку кандидаты от трех партий не набрали необходимого большинства, президиум восьмипартийного парламента будет пятипартийным.

Председателем парламента был переизбран представитель правоцентристской партии "Новая демократия" (НД), депутат от города Янина на северо-западе Греции Костас Тасулас. Первым заместителем председателя от НД избран Яннис Плакиотакис, вторым - Йоргос Георгантас, третьим - Танасис Бурас. Ольга Геровасили (СИРИЗА - ПА) избрана четвертым заместителем председателя, Одиссеас Константинопулос (ПАСОК - Движение перемен) - пятым, Йоргос Ламбрулис (Компартия Греции) - шестым, а Василис Вильярдос ("Эллиники лиси") - седьмым.

Состав парламента

Депутаты парламента Греции нового состава, избранного 25 июня, принесли присягу на первом заседании 3 июля. В новом составе парламента восемь партий. Победившая на выборах НД во главе с Мицотакисом набрала 40,56% голосов, получила 158 мест в парламенте и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций. Главная оппозиционная партия - Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) - получила 47 мест (по результатам окончательного подсчета голосов одно место из первоначально полученных ею 48 передано Компартии Греции), левая партия ПАСОК - Движение перемен - 32 места, Компартия Греции (КПГ) - 21 место, "Курс свободы" - восемь мест. По итогам голосования в парламент также прошли "Спартиатес" (12 депутатских мест) и еще две правые партии - "Эллиники лиси" ("Греческое решение", 12 мест) и Демократическое патриотическое движение - "Победа" (10 мест).

6 июля на пленарном заседании парламента начнутся трехдневные дебаты по программным заявлениям нового правительства, на которых выступит премьер. В дебатах примут участие министры, председатели парламентских групп и депутаты от всех партий высшего законодательного органа. После обсуждения программных заявлений 8 июля состоится голосование по вопросу о вотуме доверия новому кабинету. Для одобрения программы правительства требуется поддержка как минимум 151 депутата.