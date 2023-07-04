СМИ: Астана стала первым городом-побратимом будущей столицы Индонезии

По данным портала Detik, глава администрации Нусантары Бамбанг Сусантоно и его коллега Женис Касымбек подписали меморандум об установлении отношений городов-побратимов

ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Столица Казахстана Астана стала первым городом-побратимом будущей столицы Индонезии Нусантары. Об этом во вторник сообщил портал Detik.

По его данным, глава администрации будущей столицы Индонезии Бамбанг Сусантоно и глава администрации Астаны Женис Касымбек подписали меморандум об установлении отношений городов-побратимов между Астаной и Нусантарой. Женис Касымбек рассказал об опыте и проблемах Астаны, которая стала столицей Казахстана 25 лет назад, пишет Detik. "Мы благодарны Аллаху за возможность выполнить специальное задание президента Джоко Видодо, заключающееся в том, чтобы посольство Индонезии в Астане контролировало процесс переноса столицы из Джакарты в Нусантару", - приводит портал слова посла Индонезии в Казахстане Мохамада Фаджрула Рахмана.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена, ее планируется возобновить в 2024 году. Новую столицу Индонезии, которая появится на юго-востоке острова Калимантан, решено назвать Нусантарой, что в переводе означает "архипелаг".