В БПЦ заявили о готовности приютить монахов Киево-Печерской лавры

В Синоде отметили, что с глубокой скорбью воспринимают сообщения о происходящем в монастыре

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) заявил о готовности приютить монахов Киево-Печерской лавры в случае их выселения из обители украинскими властями.

"Синод Белорусской православной церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской православной церкви", - говорится в обращении Синода "в связи с продолжающимися действиями украинских властей, направленными против Украинской православной церкви (УПЦ)".

В Синоде отметили, что с глубокой скорбью воспринимают сообщения о происходящем в Киево-Печерской лавре. "Невзирая на протесты десятков тысяч верующих граждан и осуждение со стороны международного сообщества, украинские власти продолжают вероломные посягательства на великую святыню всех православных верующих, не оставляя безбожных попыток разорить колыбель православной веры восточнославянских народов", - подчеркнули в БПЦ.

"Нарушением законодательства, демонстративным актом пренебрежения общечеловеческими ценностями и правами верующих является очередное предписание Министерства культуры Украины насельникам Киево-Печерской лавры покинуть территорию обители, а также высокая вероятность изгнания монашествующих из лавры", - указали в Синоде БПЦ.

Белорусская православная церковь считает, что попытки украинских властей "под благовидным предлогом "спасения" культурных ценностей" вывезти из Киево-Печерской лавры особо чтимые православные святыни "на сохранение" в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана приведут к тому, что церковь "и украинский народ могут лишиться необходимой в столь непростое время духовной опоры и утешения". "Выражая поддержку Украинской православной церкви в это непростое время, мы призываем украинские власти не допустить вывоза церковных реликвий и святынь, столетиями пребывавших в стенах Киево-Печерской лавры и являющихся духовной опорой для всех славянских народов", - говорится в обращении Синода.

Ситуация в лавре

Утром 4 июля члены комиссии Минкультуры Украины пришли на территорию Киево-Печерской лавры, чтобы опечатать пять корпусов монастыря. Однако прихожане УПЦ встали на защиту помещений. Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на верующих, ожидая, что полиция полностью их поддержит и начнет сразу действовать. Но полиция предложила обратиться с письменным заявлением. Кроме того, на территорию лавры пришли провокаторы, которые вступали с прихожанами в словесные перепалки, однако сторонники УПЦ продолжали читать молитвы у корпусов обители. В итоге комиссия покинула территорию монастыря, так и не сумев опечатать корпуса лавры.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

Заседания по искам каждой из сторон уже не раз откладывались судом, решения не выносились. Тем не менее украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. Как признал министр культуры Александр Ткаченко, власти действуют в Киево-Печерской лавре без решения суда или принятия закона. 1 июля в УПЦ поступило письмо министерства культуры с требованием к монахам освободить ряд корпусов лавры до 4 июля. Для опечатки корпусов создана комиссия, а в случае отказа монахов покинуть помещения власти грозятся заменить замки. В УПЦ назвали такие требования самоуправством.