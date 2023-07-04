Смена стратегии ВСУ, зерновая сделка и конфронтация в лавре. События вокруг Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о смене стратегии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, сейчас основной задачей является не продвижение вперед, а "максимальное уничтожение живой силы".

Только за последние сутки потери ВСУ превысили 700 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Еврокомиссия призвала продлить срок действия черноморской зерновой сделки и заявила о готовности рассмотреть с этой целью "любые решения". Оснований для продления сделки нет, отреагировал МИД РФ.

Комиссии Минкультуры Украины из-за протестов со стороны верующих не удалось опечатать корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска в минувшие сутки продолжали отражать попытки наступления ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ. Общие потери противника превысили 700 человек.

Уничтожены танк, шесть боевых машин пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе западного производства. Российской истребительной авиацией и средствами ПВО сбиты три украинских самолета Су-25 и один вертолет Ми-8.

Атака беспилотников

Киев во вторник утром предпринял попытку ударить беспилотными летательными аппаратами по объектам в Новой Москве и Московской области, сообщили в Минобороны России.

По его информации, четыре беспилотника на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе Московской области.

Жертв и пострадавших в результате попытки атаки нет, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за атаки на три часа ограничивали работу аэропорта Внуково.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя в эфире телемарафона атаку беспилотников, заявил, что такое "может случаться" и что "что-то может прилететь по Москве".

Смена стратегии

Глава СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ. По его словам, на этом этапе продвижение не является основной задачей. Он уточнил, что ВСУ задачей номер один видят "максимальное уничтожение живой силы, техники", добавив, что "сейчас война на уничтожение равна войне за километры".

Командующий оперативным командованием "Север" ВСУ Сергей Наев заявил о переброске личного состава и техники для усиления границы на белорусском направлении. По его утверждению, это связано с ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции.

ГУР Минобороны и Госпогранслужба Украины активно следят за ситуацией с размещением в Белоруссии ЧВК "Вагнер", сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Украина в ночь на вторник отключила Днепровскую линию электропередачи (ЛЭП), снабжающую электричеством Запорожскую АЭС. Электроснабжение было восстановлено к 14:00, станция работает штатно, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Временное отключение ЗАЭС от Днепровской ЛЭП показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Комментируя заявления украинской стороны о том, что сотрудникам станции якобы было предписано покинуть ее до 5 июля, он подчеркнул: "Мы никуда не уходим, мы остаемся там".

Зерновая сделка

Еврокомиссия призывает все стороны продлить черноморскую зерновую инициативу и готова рассмотреть любые решения для достижения такой цели, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. При этом он не стал давать прямой ответ на вопрос о том, рассматривает ли ЕС возможность снятия санкций с Россельхозбанка.

План Евросоюза по созданию дочерней компании Россельхозбанка для подключения ее к SWIFT является "заведомо непроходным", указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что реализация подобного плана займет многие месяцы, а в обмен на эту смутную перспективу Россия "уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением черноморской инициативы".

Оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет, подчеркнули в МИД России.

Замороженные активы

Фонд государственного имущества Украины создает отдельное подразделение для управления конфискованными активами России и ее резидентов. Как отмечается на сайте ведомства, это подразделение совместно с правоохранительными органами и спецслужбами будет заниматься вопросами "взыскания таких активов, а также обеспечением подготовки к передаче их в аренду или для приватизации".

Власти Италии заморозили счета, движимое и недвижимое имущество и другие активы россиян и белорусов на сумму около €2 млрд в связи с введенными ЕС санкциями, сообщил глава итальянского Управления финансовой информации Энцо Серата.

С танками, но без самолетов

Власти Германии разрешили в первом полугодии 2023 года поставить Киеву оружия на €1,65 млрд, что делает Украину его крупнейшим получателем, проинформировало Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ. Ранее Минобороны ФРГ сообщило о новом пакете военной помощи Киеву объемом €2,7 млрд. Он включает в себя 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Кроме того, в список входят 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.

Украинская авиация нуждается не только в F-16, но и в других типах западных боевых самолетов, которые рассчитывает получить позднее, сказал в эфире всеукраинского телемарафона представитель воздушных сил Юрий Игнат.

Украина не получит истребители до завершения контрнаступления, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. По его словам, страны Запада обсуждают тему поставок истребителей, однако вопрос "не будет решен в ближайшей перспективе". Бауэр добавил, что обучение пилотов и технических специалистов для обслуживания самолетов не будет доступно до завершения контрнаступления.

Украина и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Киева в НАТО "зависит от решения" президента США Джо Байдена, и призвал принять такое решение уже сейчас. "Приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат", - заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он признал, что понимает, что Украина "никогда не будет в НАТО", пока не закончатся боевые действия. Однако, по его словам, Киеву "очень важно чувствовать", что он будет в будущем среди союзников.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью газете La Repubblica предположил, что Украина сможет присоединиться к НАТО "без обычной волокиты". При этом он добавил, что не знает, когда именно это произойдет, так как неизвестно, сколько продлится конфликт.

Киево-Печерская лавра

Комиссии Министерства культуры Украины не удалось опечатать корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Утром во вторник члены комиссии пришли в лавру с целью опечатать пять корпусов монастыря, однако прихожане УПЦ встали на защиту помещений.

Руководство комиссии обратилось в полицию с жалобой на верующих, ожидая, что полиция полностью их поддержит и начнет сразу действовать. Но полиция предложила подать письменное заявление. В итоге комиссия покинула территорию монастыря, так и не сумев опечатать корпуса лавры.