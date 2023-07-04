В Палестине заявили, что израильские солдаты открыли огонь в больнице Дженина

По словам министра здравоохранения Палестины Мэй Кайле, трое палестинцев пострадали

КАИР, 4 июля. /ТАСС/. Израильские солдаты во вторник ворвались на территорию больницы в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия, в результате три находившихся в медицинском учреждении палестинца получили ранения. Об этом сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

"Израильские силы сегодня штурмовали правительственную клинику в Дженине", - заявила министр, слова которой привел телеграм-канал Минздрава Палестины. Кайле добавила, что "[израильские] солдаты открыли огонь внутри здания больницы, в результате чего три человека получили ранения, двое из них - серьезные".

По словам министра, во вторник израильские военные также совершили нападение на другое медучреждение Дженина - больницу Ибн Сина. Глава Минздрава указала, что "это были не единичные случаи", солдаты врывались в больницы Аль-Амаль и Ибн Сина несколько раз за последние сутки. На территории последней военные применяли гранаты со слезоточивым газом и открывали огонь в сторону людей, собравшихся у отделения неотложной помощи, что создавало реальную угрозу жизни пациентов и медперсоналу, отметила Кайле.

Министр здравоохранения Палестины охарактеризовала подобные действия израильской армии как "вызов всем государствам мира, гуманитарным организациям и международной законности". Кайле потребовала незамедлительного вмешательства мирового сообщества для прекращения израильской агрессии в Дженине.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По последним данным Минздрава Палестины, в результате действий Израиля в городе и его окрестностях погибли 11 человек, не менее 120 получили ранения. Состояние по меньшей мере 20 пострадавших оценивается медиками как тяжелое. Руководство палестинской автономии приняло в понедельник решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и дальнейшем сокращении сфер, в которых стороны координировали действия по вопросам безопасности. Власти автономии также решили "незамедлительно обратиться в Совет Безопасности ООН с требованием выполнить резолюцию о международной защите палестинского народа".