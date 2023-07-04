Подоляк раскритиковал Гросси за то, что он не поддерживает позицию Киева по ЗАЭС

Советник главы офиса президента Украины выразил недовольство тем, что гендиректор МАГАТЭ не оказывает давления на Россию в поддержку требований о передаче украинской стороне контроля над Запорожской АЭС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обрушился на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с резкой критикой за то, что тот не поддерживает обвинения Киева в адрес России в том, что она якобы создает угрозу безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"После того как Украина постоянно говорит о рисках на ЗАЭС, мир уже немного иначе реагирует. Кроме одного человека - Гросси. С достаточно чудной последовательностью, я с иронией говорю, субъект Гросси говорит, что нет никаких рисков, мы не видим рисков", - заявил Подоляк в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам.

Советник офиса президента Украины отметил заявление гендиректора МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью ЗАЭС. При этом Подоляк выразил недовольство тем, что Гросси не оказывает давления на Россию в поддержку требований Киева о передаче украинской стороне контроля над ЗАЭС. "Вы понимаете, что человек абсолютно не является эффективным с точки зрения управления ключевым риском, который сегодня возникает", - заявил Подоляк о генеральном директоре МАГАТЭ.

"Вместо той клоунады, которую этот человек устраивает, потом, когда будет какая-то катастрофа, этот человек скажет: "Нет-нет, мы тут ни при чем. Мы там работали, мы говорили про угрозы". Мне кажется, надо более жестко на это реагировать", - заявил Подоляк, имея в виду Гросси.

Во вторник Гросси заявил, что временное отключение ЗАЭС от Днепровской линии электропередачи (ЛЭП) минувшей ночью показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции. Как сообщили во вторник в концерне "Росэнергоатом", Украина минувшей ночью отключила Днепровскую ЛЭП, снабжающую электричеством станцию. После отключения линии ее питание перешло на резервные трансформаторы. Позднее электроснабжение Запорожской АЭС было восстановлено.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это заявление очередной ложью.