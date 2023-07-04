В Киеве заявили, что Зеленский и Столтенберг скоординировали позиции перед саммитом НАТО

Стороны также обсудили обстановку на передовой и последние события в России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре скоординировали позиции накануне саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

"Глава государства поблагодарил Йенса Столтенберга за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО", - говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Помимо этого, стороны обсудили обстановку на передовой и последние события в России. Зеленский также поздравил Столтенберга с решением стран НАТО продолжить его полномочия в качестве генсека альянса еще на один год.

Ранее Столтенберг заявлял, что вступление Украины в НАТО во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на июльском саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.