МО Израиля сообщило о ликвидации "производственной площадки терроризма" в Дженине

Глава ведомства Йоав Галант также рассказал о прерывании цепочки по производству вооружений в этом городе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Израильские военные за два дня операции в Дженине на Западном берегу реки Иордан уничтожили десятки оружейных цехов, прервали цепочки по производству вооружений и положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе. С таким заявлением выступил во вторник вечером министр обороны Израиля Йоав Галант.

"За последние два года Дженин стал производственной площадкой терроризма. В результате нашей деятельности за последние два дня этому пришел конец. Мы прервали цепочки по производству оружия и конфисковали тысячи взрывных устройств. Мы уничтожили десятки оружейных цехов, укрытий и лабораторий по производству взрывных устройств", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны.

"Любой, кто попытается причинить вред израильским гражданам, заплатит высокую цену", - предупредил министр. "Мы доберемся до каждого, кто угрожает нашим гражданам, и привлечем к ответственности", - добавил он.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан. Во вторник глава израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил в интервью радиостанции Kan, что "операция [в Дженине] близка к достижению поставленных целей".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил во вторник блокпост израильских военных у Дженина, где поблагодарил их за "уничтожение большого количества объектов террористической инфраструктуры", что позволило "предотвратить множество терактов". "В эти моменты мы завершаем достижение целей (текущей операции в Дженине - прим. ТАСС), и могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине не разовая", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.