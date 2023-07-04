Израиль начал вывод военных подразделений из лагеря беженцев Дженин

По данным Kan, до последнего момента в Дженине не стихала перестрелка между вооруженными террористами и израильскими военными

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 июля. /ТАСС/. Израильские военные начали во вторник вечером вывод подразделений из лагеря палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает радио Kan.

По данным радиостанции, до последнего момента в этом районе в Дженине не стихала перестрелка между вооруженными террористами и израильскими военными. Израильская операция близится к завершению, но в Дженине еще остаются несколько сотен вооруженных радикалов, отмечает Kan.

Израильские силы в ночь на понедельник начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. Ранее во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за два дня операции военные положили конец "производственной площадке терроризма" в этом палестинском городе.

Об ожидаемом завершении нынешней операции в Дженине после выполнения целей заявил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. "Мы завершаем достижение целей (текущей операции в Дженине - прим. ТАСС), и могу сказать, что наша широкомасштабная операция в Дженине не разовая", - заявил он, посещая во вторник вечером блокпост израильской армии у этого палестинского города.

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.