Макрон не исключил отключение соцсетей во Франции в кризисных ситуациях

Глава государства заявил о необходимости проанализировать их использование молодежной аудиторией

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на совещании во вторник в Елисейском дворце с мэрами коммун, затронутых беспорядками, заявил, что не исключает в будущем возможности отключения социальных сетей во Франции в кризисных ситуациях. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Нам необходимо проанализировать использование социальных сетей молодежной аудиторией и подумать о запретах, которые следовало бы ввести. Когда наступают кризисные ситуации, необходимо иметь возможность регулировать или отключать их. Не надо делать это сгоряча, и я рад, что этого нам не потребовалось", - сказал он.

Французский лидер подчеркнул, что нужна "трезвая дискуссия по этому вопросу". "Когда соцсети используются для нелегальных собраний или попыток убийства, есть, что обсудить", - отметил президент.

Канал связывает слова Макрона с фактами использования участниками беспорядков приложений TikTok, Snapchat и Telegram для съемки насильственных актов, ограблений и для организации нелегальных собраний.