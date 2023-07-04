Французский министр заявила, что в Париже нет проблем с отменой бронирований туристов

Оливия Грегуар выразила уверенность в том, что сезон перед началом Олимпиады-2024 будет "исключительно успешным"

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Министр-делегат Франции Оливия Грегуар, отвечающая в правительстве за малые и средние предприятия, торговлю, ремесла и туризм, считает необоснованной информацию о волне отказов иностранных туристов от посещения Парижа. Об этом она сообщила во вторник в ходе поездки в коммуну Эссон в Нижней Нормандии.

"Необходимо сохранять хладнокровие, нет повода говорить о волне отмен визитов в Париж. Как сообщили мне в профильных компаниях, речь идет о колебаниях на уровне -0,5% - 2%, но это не позволяет делать подобные выводы", - приводит ее слова Agence France-Presse.

Она выразила уверенность в том, что сезон перед началом Олимпиады-2024 будет "исключительно успешным".

2 июля глава Парижского бюро по туризму Жан-Франсуа Риаль заявил, что иностранные туристы отменили около четверти бронирований гостиниц в столице в связи с погромами.